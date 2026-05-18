Депутат Прокофьев отметил значительный прогресс индустрии внутреннего туризма

Внутренний туризм в России сейчас находится на подъеме: увеличивается количество предложений, улучшается качество услуг, а сама отрасль быстро реагирует на изменения спроса. Об этом сообщил член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев в беседе с ИА НСН .

По его словам, наблюдается рост как по качеству, так и по количеству предложений. Показатели внутреннего туризма увеличивались двузначными темпами, а сама отрасль демонстрировала высокую гибкость и адаптивность.

«Понятно, что ценовая ситуация оказывает влияние: рост издержек и инфляция затронули, конечно, и туристическую отрасль», — отметил депутат.

Он также допустил, что рынок сможет адаптироваться и предложить конкурентоспособные цены.