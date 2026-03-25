Депутат Кривоносов заявил, что туризм в КНДР ожидает значительный рост

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов сообщил «Газете.Ru» , что количество поездок россиян в Северную Корею может вырасти на 20–40% в 2026 году.

Политик отметил, что интерес к КНДР возрастает из-за «эффекта низкой базы» и поиска новых направлений для путешествий. Если в 2024 году было чуть более тысячи поездок, а в 2025 ожидается около пяти тысяч, то к концу 2026 года прогнозируется рост до шести–семи тысяч туристов.

Однако есть факторы, которые могут сдерживать этот рост: ограниченное количество организованных туров, визовые и административные процедуры, а также отсутствие возможности для самостоятельного туризма, отметила радио Sputnik.

Кривоносов подчеркнул, что туристы ищут новые впечатления и хотят познакомиться с уникальной социальной моделью, историей, архитектурой и идеологией Северной Кореи.

Депутат напомнил, что самостоятельные путешествия в КНДР невозможны, любые отклонения от маршрута исключены, а также действуют строгие ограничения на фото- и видеосъемку.

«Несоблюдение этих требований может привести к серьезным последствиям, поэтому важно внимательно относиться к инструктажу», — заключил он.