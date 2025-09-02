Член РСТ Горин рассказал, что недельный тур в Китай на двоих обойдется в 250–300 тысяч рублей
Средняя стоимость тура в Китай на неделю для пары составит приблизительно 250–300 тысяч рублей, сообщил «Москве 24» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
По его словам, КНР уже давно пользуется большой популярностью среди российских туристов: только за первую половину текущего года страну посетило более миллиона граждан РФ.
«Среди наших туристов очень популярны туры на остров Хайнань. В среднем турпакет на двоих на неделю обойдется в 250–300 тысяч рублей, включая перелет», — отметил эксперт.
Как пояснил Горин, цены на отдых в Китае варьируются в зависимости от уровня отеля и насыщенности экскурсионной программы.
