Член РСТ Горин рассказал, что недельный тур в Китай на двоих обойдется в 250–300 тысяч рублей

Средняя стоимость тура в Китай на неделю для пары составит приблизительно 250–300 тысяч рублей, сообщил « Москве 24 » вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, КНР уже давно пользуется большой популярностью среди российских туристов: только за первую половину текущего года страну посетило более миллиона граждан РФ.

«Среди наших туристов очень популярны туры на остров Хайнань. В среднем турпакет на двоих на неделю обойдется в 250–300 тысяч рублей, включая перелет», — отметил эксперт.

Как пояснил Горин, цены на отдых в Китае варьируются в зависимости от уровня отеля и насыщенности экскурсионной программы.