«Читай-город»: детективы и классика стали лидерами в отпускном рейтинге книг россиян

Триллеры, детективы и классические произведения — главные спутники российских туристов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на данные совместного исследования сервиса «Авиасейлс» и сети книжных магазинов «Читай-город».

Согласно опросу, классику выбирают 22% путешественников. На долю триллеров и детективов приходится по 18%. Далее следуют романтическая проза (16%), а также фантастика и фэнтези (по 13%).

При этом 12% читателей целенаправленно берут книги о месте своего будущего отдыха для создания нужного настроя. Литература напрямую влияет на маршруты: 69% опрошенных хотя бы раз задумывались о поездке после прочтения книги, а 21% уже воплотили эти планы в жизнь.

Чаще всего отправиться в путь вдохновляют атмосфера локации (62%), пейзажи и описания природы или города (49%). Также стимулом служат местная кухня и быт (36%), герои с их маршрутами (35%) и исторический контекст (34%).