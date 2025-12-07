АТОР: Вьетнам — лидер среди направлений для новогоднего отдыха в 2025 году

Вьетнам занял одно из лидирующих мест среди популярных новогодних направлений, несмотря на значительное увеличение цен. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

«Мы еще в начале года сказали, что Вьетнам — прорыв, потому что тогда поставили прямые рейсы. И, соответственно, спрос на Вьетнам резко вырос», — подчеркнула специалист.

Ломидзе добавила, что рост спроса произошел даже с учетом повышения цен на некоторые объекты от 30 до 200%.