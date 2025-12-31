АТОР: туристам, купившим путевку в Таиланд через туроператора, ничего не угрожает на границе

Вице-президент АТОР Артур Мурадян разъяснил ситуацию с возможным недопуском российских туристов в Таиланд. Об этом сообщило ИА НСН .

По данным СМИ, местные власти ввели ограничения на въезд из-за обострения конфликта с соседней Камбоджей. Однако нововведения направлены преимущественно на борьбу с нелегальной миграцией, а не на обычных туристов.

«Это ужесточение касается не туристов в классическом виде, а тех, кто делает визараны. То есть тех, кто выезжает из Таиланда, чтобы обнулить срок нахождения в стране, и возвращается обратно», — пояснил специалист.

По его словам, путешественники, покупающие путевки у официальных туроператоров, имеют минимальный риск отказа во въезде. Основные проверки касаются наличия достаточного количества финансовых средств и брони отеля, поскольку в Таиланде запрещена аренда недвижимости, не предназначенной для туристов.