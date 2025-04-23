АТОР: стоимость отдыха для инвалидов может быть на 40% выше, чем для обычных путешественников

Инклюзивный туризм для людей с ограниченными возможностями требует доступной цены, но из-за штучности продукта и индивидуального подбора объектов и отелей стоимость такого отдыха может быть на 20–40% выше, чем для обычных путешественников. Об этом ИА НСН сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

Кроме того, льготные билеты в музеи предоставляются туристам с инвалидностью при самостоятельном посещении. При покупке тура через оператора льготы не действуют.

Ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что многие отели, заявляющие о возможности размещения людей с ограниченными возможностями здоровья, не соответствуют необходимым параметрам. Она пояснила, что далеко не всегда проводится детальная проверка условий для этой категории гостей.