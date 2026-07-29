АТОР рассказал путешественникам, как правильно собирать ручную кладь

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) в разговоре с Lenta.ru дали рекомендации по сбору ручной клади перед вылетом. Они отметили, что необходимо сначала изучить нормы конкретной авиакомпании, так как требования к весу и габаритам могут значительно отличаться.

Эксперты подчеркнули важность понимания норм бесплатной ручной клади у выбранного перевозчика.

«Для начала необходимо понять нормы бесплатной ручной клади у конкретной авиакомпании. У одних это пять килограммов, у других — восемь или десять. Регламентируются также размеры — их важно смотреть, так как могут попросить измерить сумку калибратором», — привел слова специалистов сайт URA.RU.

Перед путешествием рекомендуется измерить и взвесить сумку дома. Для этого достаточно встать на обычные весы сначала без сумки, потом с ней и вычесть первый вес из второго.

Эксперты советуют в первую очередь положить в ручную кладь необходимые вещи, такие как личные таблетки, контактные линзы или очки, особая косметика. Одежду же лучше укладывать в последнюю очередь, так как ее проще всего купить на месте. АТОР также отметила, что иногда проще и дешевле заплатить за багаж, чем экономить на всем.

«Два таких провала — и проще уже было оплатить багаж. Поэтому отказываемся в первую очередь от лишней одежды, во вторую — от запасной обуви», — заключили в АТОР.