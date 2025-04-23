АТОР: Петербург — лидер по туристической доступности для инвалидов в России
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе перечислила российские города, где активнее всего развивается инклюзивный туризм. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам эксперта, Санкт-Петербург признан местом с самой развитой туристической инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями.
«Екатеринбург — это один из самых активных регионов в плане совершенствования и работы над инфраструктурой для инклюзивного туризма», — добавила специалист.
Она также отчиталась о проведении образовательных мероприятий, во время которых объяснялись нормативные акты, потребности и пожелания путешественников с особыми потребностями.
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