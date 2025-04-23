Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе перечислила российские города, где активнее всего развивается инклюзивный туризм. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам эксперта, Санкт-Петербург признан местом с самой развитой туристической инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями.

«Екатеринбург — это один из самых активных регионов в плане совершенствования и работы над инфраструктурой для инклюзивного туризма», — добавила специалист.

Она также отчиталась о проведении образовательных мероприятий, во время которых объяснялись нормативные акты, потребности и пожелания путешественников с особыми потребностями.