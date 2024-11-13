АТОР: неделя отдыха в эмирате Рас-эль-Хайма с услугой «все включено» стоит от 287 тыс рублей за троих

В Ассоциации туроператоров России рассказали о ценах на отдых в Арабских Эмиратах в зимний период. Об этом написало «АБН24» .

Так, отдохнуть двум взрослым с ребенком в пятизвездочном отеле по системе «все включено» в эмирате Рас-эль-Хайма можно за 287 тысяч рублей. Неделя отдыха в эмирате Аджман обойдется в 316 тысяч рублей за троих. Неделя в четырехзвездочном отеле Дубая для взрослых с ребенком начинается от 439 тысяч рублей.

Цены на отдых в ОАЭ зависят от того, какой именно эмират был выбран для путешествия, пояснили в организации.