Ассоциация туроператоров России: на данный момент нет предпосылок для исчезновения формата «все включено»‎ в Турции

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что на данный момент не существует предпосылок для исчезновения формата «все включено»‎ в отелях Турции.

При этом эксперт заметил, что разговоры о том, что система «все включено»‎ вредит местному бизнесу, возникают довольно часто.

«Я не представляю, какие ограничения можно ввести, чтобы такой формат „все включено“ законодательно как-то запретить»‎, — добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что в Турции вновь предложили отменить формат «все включено» в отелях из-за риска «новых проблем».