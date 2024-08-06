Ассоциация туроператоров России: на данный момент нет предпосылок для исчезновения формата «все включено» в Турции
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что на данный момент не существует предпосылок для исчезновения формата «все включено» в отелях Турции.
При этом эксперт заметил, что разговоры о том, что система «все включено» вредит местному бизнесу, возникают довольно часто.
«Я не представляю, какие ограничения можно ввести, чтобы такой формат „все включено“ законодательно как-то запретить», — добавил он.
Ранее СМИ сообщали, что в Турции вновь предложили отменить формат «все включено» в отелях из-за риска «новых проблем».