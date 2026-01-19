Аналитики Bronevik.com отметили рост интереса к малым туристическим направлениям в России

По данным пресс-службы платформы Bronevik.com, в 2025 году наблюдался значительный рост интереса к малым туристическим направлениям. Они продемонстрировали более высокие темпы роста по сравнению с традиционными курортами. Об этом написали «Известия» .

Село Териберка в Мурманской области стало лидером по увеличению спроса — здесь он вырос на 86% год к году. Это связано с устойчивым интересом к «северному» туризму и ростом узнаваемости Териберки как туристического бренда.

В Угличе и Истре рост бронирований составил 50% и 45% соответственно. Также значительно выросла популярность курортов Краснодарского края, таких как Джугба, Геленджик и Красная Поляна.

На горнолыжных курортах, включая Архыз, Терскол и Домбай, спрос вырос на 22–46%. Их стали бронировать круглый год.

«В целом по России по итогам 2025 года количество бронирований туристического жилья выросло на 7% год к году», — отметили в пресс-службе. Средний чек за ночь составил 5100 рублей (+4%), а средняя длительность проживания — два дня.