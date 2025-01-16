Аналитик Калманович: путешествие на личном авто поможет сэкономить в отпуске

Россияне могут сократить расходы на отдых на морских курортах на 20-50% за счет трех лайфхаков. Об этом рассказал « Газете.ru » главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Первый совет — путешествуйте на своей машине и в выходные отправляйтесь в однодневные поездки по близлежащим городам с интересными достопримечательностями, отметил эксперт.

«Во-вторых, можно недорого отдохнуть в России, если не ехать на популярные южные курорты и на месте брать экскурсии. По сравнению с южными курортами отдых обойдется вам в менее известных туристических местах в разы дешевле», — добавил специалист.

По его словам, также можно сэкономить на билетах, если ехать на отдых на машине или электричке вместо самолета или поезда дальнего следования. Не стоит упускать скидки в отелях при планировании путешествия.