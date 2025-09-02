«Алеан»: Калининград возглавил список регионов с максимальным ростом цен на отдых этим летом

Цены на проживание в гостиницах Калининградской области увеличились на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом ИА НСН сообщили в пресс-службе Национального туроператора «Алеан».

«В среднем цены на размещение в отелях выросли на 15-20% относительно прошлого года. Стоимость проживания в крымских отелях выросла в пределах 10-30% в зависимости от отеля. В Дагестане — в пределах 10%. На курортах Кавказских Минеральных Вод — в пределах 10-15%», – отметили эксперты.

По информации аналитиков, летом текущего года внутренний туризм вырос умеренно: число забронированных номеров увеличилось на 4,8%. Наибольшее повышение стоимости зафиксировано в Калининграде, тогда как курорты Краснодарского края демонстрировали специальные акции и скидки вплоть до 55%.