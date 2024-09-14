Звук взрыва услышали жители многоэтажки на востоке Москвы

Похожие на взрыв звуки раздались на Парковой улице в московском районе Измайлово. По словам очевидцев, после этого из квартиры в одной из многоэтажек повалил дым, сообщил источник 360.ru.

Информация о происшествии поступила в 17:51. На место выехали сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

«Женщина услышала звук взрыва, потом увидела разбитые стекла и клубы черного дыма из квартиры», — отметил он.

В комментариях к публикациям в местных Telegram-каналах пользователи отметили, что пожарные прибыли для тушения возгорания на верхних этажах.

«Третья машина пошла, еще два „Соболя“ пожарных, Мосгаз и скорая», — написали очевидцы.

Источник 360.ru уточнил, что прибывшие на место ЧП подразделения зафиксировали пожар в 14-этажном жилом доме. Здание газифицировано.

UPD. Возгорание удалось оперативно локализовать. Выяснилось, что пламя охватило площадь в 30 квадратных метров — загорелась мебель в двух комнатах трехкомнатной квартиры. По предварительным данным, пострадал один человек.