Злоумышленники похитили 19-летнего официанта в Петербурге и вымогали деньги

В Невском районе Санкт-Петербурга 19-летний официант стал жертвой разбойного нападения. Молодой человек доверился незнакомцу и оказался в опасности. Его увезли в пустырь, где угрожали оружием и забрали деньги. Об этом сообщила Neva.Today .

По информации «Петрограда», 15 февраля пострадавший обратился в полицию. Вечером 14 февраля ему позвонил неизвестный и рассказал, что его коллега не выходит на связь, и попросил помощи в поисках. Парень согласился помочь и сел в автомобиль Audi A6, не ожидая подвоха.

Преступники отвезли его на пустырь, там к ним присоединились еще двое неизвестных. Под угрозой оружия они заставили молодого человека открыть банковское приложение и перевели себе 15 тысяч рублей. Затем они отпустили жертву, потребовав еще 100 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело и начала поиски преступников.