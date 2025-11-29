Злостный нарушитель ПДД сбил подростка на «зебре» в Кемерове

Дорожная авария с участием 12-летнего подростка произошла на бульваре Строителей в Кемерове. Об этом сообщил сайт vse42.ru со ссылкой на ГИБДД Кузбасса.

Согласно данным ведомства, 37-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg сбил школьника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

В отношении автомобилиста составили административный протокол. Кроме того, система «Паутина» выявила, что водитель систематически игнорировал требования о регистрации транспортного средства. За это ему выписали 55 штрафов. Также он 12 раз превысил скорость.