Жительницы Петербурга стали фигурантами дела о краже 14 млн рублей в баре

Петербургские правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников преступной группы. Речь идет о серии крупных краж у клиентов бара, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по городу.

По версии следствия, в заведении на улице Рубинштейна девушки предлагали посетителям провести время вместе. Впоследствии фигурантки отвлекали мужчин, из-за чего те оплачивали в терминале суммы, многократно превышающие реальную стоимость приобретенных напитков.

Общий ущерб от действий злоумышленников оценили в 14 миллионов рублей. Материалы дела направили в прокуратуру, добавила газета «Петербургский дневник».