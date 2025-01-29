Жительницы Петербурга стали фигурантами дела о краже 14 млн рублей в баре

Петербургские правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников преступной группы. Речь идет о серии крупных краж у клиентов бара, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по городу.
По версии следствия, в заведении на улице Рубинштейна девушки предлагали посетителям провести время вместе. Впоследствии фигурантки отвлекали мужчин, из-за чего те оплачивали в терминале суммы, многократно превышающие реальную стоимость приобретенных напитков.
Общий ущерб от действий злоумышленников оценили в 14 миллионов рублей. Материалы дела направили в прокуратуру, добавила газета «Петербургский дневник».
За ночь в небе над Россией уничтожили пять украинских беспилотников
Три человека пострадали в массовом ДТП на севере Москвы
Два человека погибли при пожаре в бытовках на юго-западе Москвы
В Донецке задержали агента СБУ, собиравшего данные о российских военных
Военный самолет в США рухнул в реку после столкновения с гражданским рейсом
«Успокоит Польшу навсегда». Названы последствия размещения «Орешника» в Белоруссии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте