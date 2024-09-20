Жительницу Волгоградской области осудили за попытку убить мужа

В Волжском осудили 52-летнюю женщину, которая чуть не убила своего мужа. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на СУ СКР по Волгоградской области.

В марте этого года супруги сильно поссорились на почве ревности. Охваченная яростью женщина схватила нож и вонзила его в грудь мужа. Пострадавшего удалось спасти.

Женщину приговорили к шести годам колонии общего режима.

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