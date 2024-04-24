Жительницу Владимира задержали по подозрению в массовом поджоге автомобилей | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 15:37 Жительницу Владимира задержали по подозрению в массовом поджоге автомобилей

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Во Владимире правоохранители задержали 20-летнюю местную жительницу по подозрению в массовом поджоге автомобилей. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на УМВД России по региону.

В ночь на 21 апреля подозреваемая подожгла Kia Rio на улице Северной, а затем Mercedes-Benz и Chery на проспекте Строителей. Для этого она использовала горючую смесь в канистре и зажигалку.

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Во время допроса девушка рассказала, что действовала по указу телефонных мошенников. Возбуждены два уголовных дела.