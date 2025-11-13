Жительницу Свердловской области осудили по делу о гибели детей при пожаре

Асбестовский городской суд в Свердловской области вынес приговор местной жительнице по делу о смертельном пожаре, сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций.

Установлено, что женщина оставила в квартире без присмотра своих детей четырех и пяти лет. Дошкольники нашли газовую зажигалку и устроили пожар. Тело мальчика обнаружили при ликвидации огня, а девочка скончалась в реанимации.

Фигурантка дела полностью признала свою вину и раскаялась. Ей назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.