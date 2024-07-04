Жительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве супруга бокалом

Правоохранители задержали 51-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, подозреваемую в убийстве мужа. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

Происшествие случилось в квартире на улице Стахановцев. По предварительным данным, во время пьяной ссоры женщина ударила супруга по голове стеклянным бокалом. Ранение оказалось смертельным.

Петербурженка пыталась запутать следствие. Она заявила, что мужчина пришел домой весь в крови, а после скончался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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