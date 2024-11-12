Жительницу Пензенской области осудили за попытку инсценировки ограбления склада

В Пензенской области прошел суд над жительницей Кузнецка, которая инсценировала ограбление склада, чтобы скрыть недостачу. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на прокуратуру региона.
Во время инвентаризации торговой точки, женщина, работавшая там продавцом, решила разыграть сцену ограбления. Она рассыпала пачку риса и чипсы, а затем примотала себя к стулу.
Правоохранители выяснили, что на самом деле никакого грабежа не было. В ходе следствия женщина призналась, что решила соврать, чтобы избежать ответственности за возможную недостачу. Ей назначили наказание в виде полутора лет условного заключения.
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