Жительницу Нижегородской области арестовали по делу об убийстве возлюбленного
Суд избрал меру пресечения 28-летней жительнице Кстова Нижегородской области. Ее обвиняют в убийстве возлюбленного, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, в квартире дома на улице 2-й Микрорайон между сожителями вспыхнула ссора. В ходе конфликта фигурантка схватила нож и ударила оппонента.
Ранение оказалось смертельным. Нападавшую заключили под стражу.
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