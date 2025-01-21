Жительницу Нижегородской области арестовали по делу об убийстве возлюбленного

Суд избрал меру пресечения 28-летней жительнице Кстова Нижегородской области. Ее обвиняют в убийстве возлюбленного, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в квартире дома на улице 2-й Микрорайон между сожителями вспыхнула ссора. В ходе конфликта фигурантка схватила нож и ударила оппонента.

Ранение оказалось смертельным. Нападавшую заключили под стражу.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте