Жительницу Кировской области обвинили в убийстве сожителя

В Кировской области завершилось расследование уголовного дела против 39-летней жительницы Оричевского района, которую обвиняют в убийстве. Об этом сообщил сайт newsler.ru .

По данным Следственного комитета, днем 14 ноября 2025 года женщина поссорилась со своим 45-летним сожителем после употребления алкоголя. В ходе конфликта она нанесла ему удар ножом в спину, от которого мужчина скончался.

Обвиняемая находится под стражей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.