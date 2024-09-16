Жительницу ХМАО приговорили к штрафу за ложное обвинение дочери в воровстве

Октябрьский районный суд вынес приговор жительнице ХМАО, которая оклеветала родную дочь. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на картотеку инстанции.

Установлено, что женщина поссорилась с родственницей из-за ремонта. Желая проучить оппонентку, горе-мать обвинила ее в краже телевизоров, которые сама же и спрятала.

Однако правоохранителям удалось разобраться в ситуации. Злоумышленнице назначили наказание в виде штрафа.