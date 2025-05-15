Жительницу Екатеринбурга задержали за кражи с использованием детской коляски

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии выявили серию краж из гипермаркета на улице Академика Сахарова. Злоумышленницей оказалась женщина, которая использовала детскую коляску для сокрытия украденных товаров, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, фигурантка неоднократно прятала в коляске товары — продукты питания, бытовую химию и игрушки — и проходила мимо кассы, не оплачивая их. Общий ущерб составил около 5000 рублей.

Женщину задержали. Оказалось, что таким способом она совершила более 10 краж в разных отделах магазина. Во всех случаях использовалась одна схема. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.