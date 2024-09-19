Жительнице Тюмени, по вине которой погиб ее двухлетний сын, вынесли приговор

В Тюменской области суд вынес приговор местной жительнице, по вине которой погиб ее двухлетний сын. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

Установлено, что тюменка случайно облила сына кипятком, когда заливала воду в стиральную машину. Сначала она пыталась лечить ребенка самостоятельно, а затем обратилась в больницу. Мальчик спустя несколько дней умер в медучреждении.

Суд вынес женщине наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. У тюменки есть еще один маленький ребенок.