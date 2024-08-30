Жительнице Нижегородской области, задавившей многодетного отца, присудили восемь лет колонии

В Нижегородской области суд назначил местной жительнице, задавившей лежащего на асфальте мужчину в Павлове, восемь лет колонии. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Еще в ноябре 2021 года пьяная нижегородка села за руль автомобиля и переехала лежащего мужчину. Тогда ее компания подралась с компанией, в которой и находился погибший.

Сообщается, что мужчина был многодетным отцом.