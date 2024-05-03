Жительница Татарстана за рулем иномарки попала в массовое ДТП. Девушка погибла | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 13:35 Жительница Татарстана за рулем иномарки попала в массовое ДТП. Девушка погибла

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В Татарстане в результате массовой аварии погибла молодая девушка. Она выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с несколькими машинами. По некоторым данным, водителю стало плохо во время движения, написал сайт Inkazan со ссылкой на МВД по республике.

Как уточнили в ведомстве, в результате аварии столкнулись автомобили марок Kia Cerato, «Газель», Toyota Camry, грузовик и еще одно транспортное средство. Внутри машины, где находилась погибшая, нашли семилетнюю девочку. После осмотра медики увезли ее в Детскую республиканскую клиническую больницу.

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На месте ДТП работали правоохранители. Сейчас выясняются точные обстоятельства случившегося.