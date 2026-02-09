Жительница Петербурга убила мужа кухонным ножом

В Санкт-Петербурге в Калининском районе задержали женщину, которая ударила своего супруга кухонным ножом в грудь. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, написала Neva.Today .

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу, инцидент произошел 8 февраля 2026 года в квартире на улице Руставели. Женщину охватила ревность, и она в пьяном порыве нанесла супругу удар кухонным ножом. Осознав произошедшее, она вызвала врачей, но спасти мужчину не удалось — он скончался в больнице.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения для задержанной.