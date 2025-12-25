Жительница Петербурга предстанет перед судом за поджог автомобиля

В Санкт-Петербурге завершено расследование дела в отношении женщины, которую обвиняют в покушении на убийство в состоянии аффекта. Об этом написала «Мойка78» .

По информации ГСУ СК России по Петербургу, вечером 5 августа 2025 года в Парголово на улице Первого Мая обвиняемая подожгла автомобиль, в котором находилась ее знакомая. Причина — ревность, фигурантка подозревала потерпевшую в связи с собственным мужем. Пострадавшая, родившаяся в 1983 году, получила ожоги 80% тела.

Задержали подозреваемую в поджоге на следующий день, 6 августа. Ей предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 107, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на убийство в состоянии аффекта, порча чужого имущества).

7 августа суд избрал меру пресечения и отказался отправлять обвиняемую в СИЗО, назначив домашний арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.