Жительница Петербурга предстанет перед судом из-за возгорания в жилом доме

В Санкт-Петербурге завершено расследование инцидента, связанного с возгоранием в жилом доме. Так, 45-летнюю местную жительницу обвинили в повреждении чужого имущества путем поджога. Об этом написал «Петербург2» .

По информации Прокуратуры Санкт-Петербурга, ночью 30 мая 2025 года женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и курила в подъезде дома на улице Верности. Окурок, по версии следствия, упал на детскую коляску, что привело к воспламенению. Огонь быстро распространился, нанеся существенный вред имуществу жильцов и общедомовому имуществу.

Входная дверь в одну из квартир была полностью уничтожена. Сгорели велосипед, самокат и коляска. Пострадало также общедомовое имущество — отделка стен и потолка в подъезде. Общая сумма ущерба оценена специалистами в 93 тысячи рублей.

Женщина признала свою вину и заявила о готовности возместить материальный ущерб. Обвинительное заключение утверждено, и материалы дела переданы в Калининский районный суд для дальнейшего рассмотрения.