Жительница Петербурга получила штраф и ограничение свободы за ДТП с пострадавшей

Суд огласил приговор автомобилистке, которую признали виновной в серьезном дорожно-транспортном происшествии в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

По данным правоохранителей, 28 марта 2025 года осужденная, управляя автомобилем марки BMW X3, совершила аварию на улице Шамшева. Согласно материалам дела, женщина перепутала педали управления, вследствие чего автомобиль въехал в пешехода и ударился о фасад жилого здания.

В результате ДТП пострадала девушка, получив серьезные травмы, признанные медиками как тяжкий вред здоровью.

Суд постановил ограничить свободу обвиняемой сроком на 10 месяцев, наложив временный запрет на управление транспортными средствами. Помимо этого, женщина обязана выплатить потерпевшей компенсацию морального ущерба в размере 2,5 миллиона рублей.