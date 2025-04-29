Жительница Петербурга погибла от ожогов, полученных от газовой плиты

В Санкт-Петербурге 58-летняя женщина погибла из-за возгорания одежды при включенной газовой плите. Об этом сообщил Piter.TV.
Случай произошел 20 апреля в квартире на Тихорецком проспекте. Пострадавшую доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с ожогами второй и третьей степени, ожоговым шоком и отказом жизненно важных функций организма.
Несмотря на усилия врачей, спустя неделю она скончалась, передает vecherka-spb.ru.
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