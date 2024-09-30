Жительница Пермского края пойдет под суд за хищение более 700 тыс рублей у пенсионеров

В Пермском крае пройдет суд над жительницей Суксунского округа, которая обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

Весной этого года обвиняемая обманывала пожилых людей по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Своими действиями она нанесла ущерб на общую сумму более 760 тысяч рублей.

По распространенной схеме мошеннице удалось обмануть трех человек.

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