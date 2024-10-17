Жительница Пермского края, обвиняемая в смерти двух человек, предстанет перед судом

В Пермском крае пройдет суд над жительницей Кунгура, которая обвиняется в смерти двух человек и поджоге дома. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Еще в феврале этого года обвиняемая во время ссоры с другом ударила его ножом, от чего пострадавший скончался на месте. После она подожгла дом, в котором находилась жена знакомого. Женщина погибла, не сумев выбраться из помещения.
Сообщается, что во время преступлений обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри приняли в ГД
РЭО: акция по сбору вторсырья в обмен на скидку стартовала в Архангельской области
Украину предупредили, что перед ней может «вынырнуть» новый член НАТО
Россиянам пообещали рост зарплат
Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из магазина в Видном
Неизвестные в масках и с топорами разнесли в Петербурге цех с деталями для вертолетов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте