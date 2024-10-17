Жительница Пермского края, обвиняемая в смерти двух человек, предстанет перед судом

В Пермском крае пройдет суд над жительницей Кунгура, которая обвиняется в смерти двух человек и поджоге дома. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Еще в феврале этого года обвиняемая во время ссоры с другом ударила его ножом, от чего пострадавший скончался на месте. После она подожгла дом, в котором находилась жена знакомого. Женщина погибла, не сумев выбраться из помещения.

Сообщается, что во время преступлений обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.