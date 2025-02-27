Жительница Перми заплатила 2,2 млн рублей за кражу электричества

Жительница Перми незаконно подключила электроэнергию к своему коммерческому помещению на первом этаже жилого здания, не заключив договор с энергетической компанией. В результате женщину обязали выплатить 2,2 миллиона рублей за хищение электричества, сообщили URA.RU в пресс-службе «Пермэнерго».
Суд поддержал требования компании в полном объеме, взыскав с ответчицы сумму ущерба и расходы по госпошлине.
Женщина попыталась обжаловать судебное решение, но безуспешно. В «Пермэнерго» напомнили, что несанкционированное подключение к электросети может привести к сбоям и перепадам напряжения, что в свою очередь угрожает работоспособности бытовых приборов.
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