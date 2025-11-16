Жительница Перми расправилась с бывшим сожителем с помощью молотка

В Перми женщина жестоко расправилась со своим бывшим сожителем, нанеся ему удары молотком. Инцидент произошел после совместного распития алкоголя, о чем Ura.ru проинформировала пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.

По данным следствия, 12 ноября пермячка пригласила в гости бывшего партнера. Во время встречи между ними вспыхнул конфликт, который привел к трагедии.

«Тогда женщина схватила молоток и много раз ударила им своего экс-возлюбленного по голове и телу», — сообщили в ведомстве. Мужчина умер от травм в больнице.

На время расследования женщина будет находиться в СИЗО.