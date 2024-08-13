Жительница Нижнего Новгорода за неделю лишилась более 5 млн рублей из-за действий мошенников

Мошенникам удалось обмануть 72-летнюю жительницу Нижнего Новгорода на сумму 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщило ИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Некий мужчина позвонил пенсионерке с неизвестного номера и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сказал, что с ее счета якобы списывают деньги, и предложил действовать по его инструкции. Таким образом нижегородка перевела аферисту более пяти миллионов рублей.

По факту мошенничества заведено уголовное дело.