Жительница Нижнего Новгорода за неделю лишилась более 5 млн рублей из-за действий мошенников

Мошенникам удалось обмануть 72-летнюю жительницу Нижнего Новгорода на сумму 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщило ИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Некий мужчина позвонил пенсионерке с неизвестного номера и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сказал, что с ее счета якобы списывают деньги, и предложил действовать по его инструкции. Таким образом нижегородка перевела аферисту более пяти миллионов рублей.

По факту мошенничества заведено уголовное дело.

По следам GTA. Как адепты тайного культа захватывают мир

Небольшой, но строгий. Как православные будут соблюдать Успенский пост

«Тоска по Байдену». Трамп так и не свыкся с потерей удобного оппонента

«Интервью века»? О чем и зачем говорили Дональд Трамп и Илон Маск

Вестник «могилизации». Зачем сенатор Линдси Грэм приехал в Киев?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте