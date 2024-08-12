Жительница Нижнего Новгорода перевела мошенникам 30 миллионов рублей

Жительница Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников. В общей сложности она перевела им 30 миллионов рублей, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, 59-летней женщине по очереди звонили операторы банка, сотрудники портала госуслуг и правоохранительных органов. Они убедили жертву, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали злоумышленники и рекомендовали продать квартиру и взять кредиты.

В итоге женщина в течении двух месяцев перевела на «безопасные государственные счета» около 30 миллионов рублей.

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