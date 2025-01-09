Жительница Нижнего Новгорода лишилась почти 1,5 млн рублей из-за мошенников

Мошенники обманули 68-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, вынудив ее перевести крупную сумму денег на якобы «безопасный счет». Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.
Женщина получила звонок от якобы сотрудников полиции и банка, которые сказали ей о подозрительном денежном переводе. Чтобы прекратить транзакцию, пенсионерка внесла 1 490 000 рублей на счет, указанный незнакомыми людьми. После этого мошенники перестали выходить на связь.
Ранее издание рассказывало историю местного жителя, потерявшего более 115 000 рублей при покупке билетов в театр.
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