Жительница Нижнего Новгорода лишилась почти 1,5 млн рублей из-за мошенников

Мошенники обманули 68-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, вынудив ее перевести крупную сумму денег на якобы «безопасный счет». Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Женщина получила звонок от якобы сотрудников полиции и банка, которые сказали ей о подозрительном денежном переводе. Чтобы прекратить транзакцию, пенсионерка внесла 1 490 000 рублей на счет, указанный незнакомыми людьми. После этого мошенники перестали выходить на связь.

Ранее издание рассказывало историю местного жителя, потерявшего более 115 000 рублей при покупке билетов в театр.