Жительница Нижегородской области пойдет под суд за получение взятки

Женщину, работавшую на заводе в Нижегородской области, обвинили во взяточничестве. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Следователи считают, что гражданка, работавшая менеджером по снабжению завода, получала взятки на протяжении шести лет. Она вступила в сговор с партнерами завода и обеспечивала заключение контрактов между заводом и поставщиками. Взятка составила более 207 тысяч рублей, которую женщина получила в обмен на содействие в выполнении договоренностей и своевременное исполнение обязательств.

Уголовное дело передано в Дзержинский городской суд.