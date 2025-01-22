Жительница Нижегородской области пойдет под суд за получение взятки

Женщину, работавшую на заводе в Нижегородской области, обвинили во взяточничестве. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».
Следователи считают, что гражданка, работавшая менеджером по снабжению завода, получала взятки на протяжении шести лет. Она вступила в сговор с партнерами завода и обеспечивала заключение контрактов между заводом и поставщиками. Взятка составила более 207 тысяч рублей, которую женщина получила в обмен на содействие в выполнении договоренностей и своевременное исполнение обязательств.
Уголовное дело передано в Дзержинский городской суд.
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