Жительница Нижегородской области погасила 66 штрафов от ГАИ после ареста машины

Судебные приставы возбудили 74 исполнительных производства о взыскании долгов с жительницы Воротынца Нижегородской области. Из них 66 были составлены по штрафам ГАИ, сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП по региону.

Женщина не желала гасить сумму в размере 300 тысяч рублей. Различные меры, в том числе запрет на выезд за границу, не действовали.

Однако специалистам удалось найти иномарку нарушительницы. После наложенного на машину ареста гражданка оплатила штрафы от Госавтоинспекции.