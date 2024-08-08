Жительница Нижегородской области перевела мошенникам более 700 тысяч рублей

Жительница Выксы Нижегородской области стала жертвой мошенников. Она перевела злоумышленникам более 700 тысяч рублей, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он убедил жертву в том, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя. В итоге женщина перевела через банкомат более 700 тысяч рублей на счет мошенников.

Отмечается, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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