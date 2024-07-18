Жительница Нижегородской области перевела 578 тысяч рублей мошенникам

Жительница Автозаводского района Нижегородской области стала жертвой телефонных мошенников. Она перевела неизвестным 578 тысяч рублей, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, 55-летней женщине написал якобы сотрудник службы безопасности с предыдущего места работы и сообщил о сомнительной операции по ее банковскому счету. Чтобы сохранить средства, местную жительницу убедили перевести их на «безопасный счет».
Отмечается, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.