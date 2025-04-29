Жительница Ленобласти попала в реанимацию с сильными ожогами после пожара
В деревне Сторожно Волховского района Ленобласти ночью 28 апреля произошел пожар. Об этом сообщил Piter.TV.
Горели частный дом, баня, амбар и два сарая на общей площади 132 квадратных метра. На пульт спасателей сообщение о возгорании поступило в 03:48, а в 05:22 пожар ликвидировали.
Пострадала владелица дома — 67-летняя женщина. Ее госпитализировали с термическим ожогом. У пострадавшей поражено 14% поверхности тела. В тяжелом состоянии женщину поместили в реанимацию.
Обстоятельства и причины возгорания выясняются.
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