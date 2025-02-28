Жительница Кузбасса зарезала возлюбленного и сдалась полиции
Правоохранители задержали жительницу кемеровского города Осинники по делу об убийстве, сообщил vse42.ru со ссылкой на СК РФ по Кемеровской области.
Согласно данным ведомства, фигурантка решилась на преступление во время ссоры с сожителем. Она схватила нож и несколько раз ударила возлюбленного.
Потерпевший скончался от полученных ранений. После трагедии женщина обратилась в полицию и во всем призналась, добавил Properm.ru.
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