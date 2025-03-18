Жительница Кургана выплатила миллион рублей за смертельное ДТП

В Шадринске перед судом предстанет жительница Кургана, которая устроила смертельное ДТП. Заместитель межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.
Следователи установили, что в ноябре 2024 года обвиняемая за рулем автомобиля пошла на обгон и выехала на встречную полосу. Там произошло столкновение с другим транспортным средством, и его водитель получил смертельные травмы.
Обвиняемая признала вину и выплатила семье погибшего один миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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