Жительница коммуналки в Петербурге напала с ножницами на соседа
В Мариинскую больницу Петербурга доставили пациента в тяжелом состоянии с ранениями грудной клетки. Об этом сообщила Мойка78.
По предварительной информации, на мужчину напала соседка по коммунальной квартире, которая ранила его канцелярскими ножницами.
Полиция задержала 43-летнюю безработную женщину и составила протокол о мелком хулиганстве. Задержанную отправили под стражу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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