Жительница коммуналки в Петербурге напала с ножницами на соседа

В Мариинскую больницу Петербурга доставили пациента в тяжелом состоянии с ранениями грудной клетки. Об этом сообщила Мойка78 .

По предварительной информации, на мужчину напала соседка по коммунальной квартире, которая ранила его канцелярскими ножницами.

Полиция задержала 43-летнюю безработную женщину и составила протокол о мелком хулиганстве. Задержанную отправили под стражу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.